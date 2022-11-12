Лінія фронту на Харківщині нагадує м’ясорубку – танкісти 92 ОМБр

Про бої в тій частині Харківської області, яка все ще залишається окупованою, розповіли воїни 92 ОМБр у репортажі “Настоящего времени” .

На Харківський напрямок противник стягнув багато бронетехніки та “щедро” відправляє мобілізованих, розповідають танкісти 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. З ними кореспонденти поспілкувалися одразу після повернення з бою.

“Останній період був складний, десь два тижні: ми стріляли в середньому по 50 снарядів на день, – розповів командир танка на ім’я Василь. – Ми прикривали нашу піхоту, бо там танки виїжджали й били по наших позиціях. А ми намагалися цього не допустити. Там дуже багато танків, але потроху їх знищуємо, трішки піхота, трішки артилерія. Якщо є можливість – знищуємо, є можливість – пригнічуємо”.

Крім техніки, для утримання фронту ВС РФ активно використовують мобілізованих. Однак, як правило, ті зовсім не готові до участі в реальних бойових діях, погано озброєні та масово гинуть. За словами офіцера 92 ОМБр Віктора, лінія фронту на Харківщині нагадує м’ясорубку. Віктор зазначив, що не може зрозуміти безжального ставлення російського командування до своїх солдатів: на позиції, що обстрілюються, завозять все нових і нових людей.

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“Вони не бережуть людей, там навіть немає розмови про те, щоб уберегти людей, – вважає Віктор. – Там немає об’єктивної мети, щоб їх так використовувати. Вони, наприклад, можуть кинути їх у голу посадку й там тримати їх стільки, скільки можна”.

За словами військовослужбовців ЗСУ, розбиваючи такі російські позиції, вони бачать із безпілотника багато загиблих російських солдатів. Але на їх місце тут же підвозять нових.