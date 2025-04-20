Паски для 92-й бригады ВСУ испекли сотрудники «скорой» Харькова (фото)

Собственноручно испеченные паски военным передали работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Наши сотрудники, несмотря на все трудности военного времени, продолжают добрую традицию — дарить тепло своих сердец тем, кто оберегает наш покой. В этом году мы передали собственноручно испеченные паски и пищевые наборы 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко и военному госпиталю. Каждая паска – это не просто хлеб. Это маленькое произведение искусства, символ любви, надежды и веры. Наши коллеги вложили в них не только кулинарное мастерство, но и душу», — сообщили в Facebook Центра.

Также сотрудники «скорой» передали защитникам Украины два квадрокоптера. И сами не остались без подарков — теперь у них есть футболки и бейсболки с символикой бригады.

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