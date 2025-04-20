Паски для 92-й бригады ВСУ испекли сотрудники «скорой» Харькова (фото)
Собственноручно испеченные паски военным передали работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Наши сотрудники, несмотря на все трудности военного времени, продолжают добрую традицию — дарить тепло своих сердец тем, кто оберегает наш покой. В этом году мы передали собственноручно испеченные паски и пищевые наборы 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко и военному госпиталю. Каждая паска – это не просто хлеб. Это маленькое произведение искусства, символ любви, надежды и веры. Наши коллеги вложили в них не только кулинарное мастерство, но и душу», — сообщили в Facebook Центра.
Также сотрудники «скорой» передали защитникам Украины два квадрокоптера. И сами не остались без подарков — теперь у них есть футболки и бейсболки с символикой бригады.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: 92 омбр, КНП ХОР «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», новости Харькова, паски, пасха, скорая;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2025 в 21:10;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Собственноручно испеченные паски военным передали работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф".