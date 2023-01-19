До ворога місцями 50 метрів – як воює на Харківщині 92 ОМБр

Воїни 92 ОМБр продовжують відтісняти ворога з решти окупованих територій Харківської області. Що зараз відбувається на Куп’янському напрямку, вони розповіли ТСН.

Бойові дії на тих самих близько 2% окупованих територій Харківської області йдуть безперервно. Найбільш напружена ділянка – вздовж дороги з Куп’янська на Сватове. Тут працюють танки, артилерія, авіація. Але, крім того, відбуваються й піхотні сутички – адже до противника рукою подати.

“На деяких ділянках відстань між ворожими підрозділами та нашими підрозділами може становити до 50 метрів”, – розповів аеророзвідник 92 ОМБр Олександр.

Воїни 92-ї бригади ім. кошового отамана Івана Сірка кажуть, що сюди – до адмінкордону Харківської та Луганської областей – ворог “зганяє” здебільшого мобілізованих. І їх “до біса багато” – “до біса багато” з’являється на лінії фронту, а потім гине.

“Зайшли два танчики Т-90 до району Новоселівського, стали посеред поля. Одного вже немає, наші його гепнули, інший – підбитий поїхав”, – наводить стандартний приклад подій аеророзвідник Ілля.

Він відзначає: частенько на допомогу окупантам приходить їхня авіація.

“Ка-52-і працюють десь кілометрів із семи-восьми, НУРами (некерованими ракетами – Ред.), не долітаючи до лінії фронту. Вильотів можуть там три – чотири здійснювати. Якщо погода дозволяє, то літають і винищувачі”, – констатував Ілля.

Раніше танкісти 92 ОМБр порівнювали те, що відбувається на лінії фронту в Харківській області з “м’ясорубкою”.