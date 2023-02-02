«Главный удар будет на Купянск с выходом на Харьков» — офицер ДШВ

Офицер десантно-штурмовых войск ВСУ Владимир Небир в эфире «Еспресо» предположил, что российская армия готовит удар в сторону Харьковщины — в первую очередь, на Купянск.

«По состоянию на сегодняшнее утро противник не оставляет попыток штурма таких населенных пунктов, в частности, как Купянск и в Лиманском направлении. В направлении Купянска противник сосредоточил до трех дивизий, в том числе две из состава воздушно-десантных войск, а также одна дивизия танковая», — сообщил Небир в эфире 2 февраля.

Также, по его информации, на Купянском направлении есть и части ЧВК «Вагнера», и некоторые зенитные и разведывательные подразделения.

«Мы все же думаем, что главный удар будет не в направлении Сватово, потому что оно находится между Кременной и Купянском. Мы считаем, что главный удар будет на Купянск с последующим выходом в город Харьков», — спрогнозировал офицер.

По его словам, сейчас защитникам Украины, которые обороняют это направление хватает высокоточной артиллерии.

«Пока нам чуть-чуть не хватает преимущества в артиллерии, в высокоточной артиллерии. Противник начал использовать тактику уничтожения наших опорных пунктов – просто снарядами «перекапывают» наши позиции, а когда там уже ничего нет, туда заходит пехота. Пока наши ребята героически стоят за каждый метр нашей земли. Пока существенного перелома или преимущества российской армии мы не наблюдаем. Но если противник соберет все наличные средства и ударит в двух-трех точках, то возможен успех, безусловно», — отметил Небир.