На Харківщині чекають на добровольців до бригади «Лють» у “Гвардію Наступу”

У Харківській області стартував проект створення додаткових штурмових бригад — “Гвардія Наступу”, метою якого є звільнення українських земель від російських військових.

Про це під час брифінгу повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, штурмові бригади формуються з добровольців на базі Нацполіції, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

«Війна триває. На лінії фронту ситуація дійсно важка. Проте наразі повністю контролюється нашими Збройними Силами. Нам потрібні нові сили, з якими ми можемо більш ефективно на полі бою вести цю війну за наш народ, за наше цивільне населення із ворогом. Тому держава і Міністерсто внутрішніх справ вирішили сформувати нові штурмові бригади. Їх у нас буде 8 по всій державі. На базі Національної поліції, на базі Державної прикордонної служби, Національної гвардії України. Тому ми розпочинаємо таку безпосереднє компанію, для того щоб набрати нових мотивованих людей і саме для таких безпосереднього штурмових бригад», – повідомив Синєгубов.

У рамках кампанії «Гвардія наступу» штурмові бригади будуть формуватися виключно з добровольців. Про це повідомив начальник ГУ НПУ в Харківській області Володимир Тимошко. Він зазначив, що кожен самостійно обиратиме бригаду, до якої хоче долучитися. Всім добровольцям пропонують гідні умови служби, можливість отримати професію, винагороду, а також стати частиною історичних переможних подій.







«Це в ніякому разі не мобілізація. Штурмові бригади формуватимуться виключно з добровольців. Тобто добровольці з числа поліціянтів, цивільних, які будуть готові служити в поліцейських підрозділах. Наприклад, бригада Нацполіції «Лють», формування якої вже розпочато, буде виконувати не лише поліцейські функції. Наприклад, на Харківщині під час звільнення територій спочатку іде ЗСУ, за ними «на плечах» йде Національна поліція. Тобто ми заходимо на територію і розпочинаємо роботу щодо стабілізаційних заходів, підтримки громадян, реєстрації кримінальних правопорушень. Тобто це самі поліцейські функції. Однак, поліцейські також приймали участь у бойових діях. Це підрозділи спеціального призначення, такі як КОРД, полк поліції особливого призначення, рота спецпризначення «Схід», – пояснив Тимошко.