Мобілізація триває: новий підрозділ ЗСУ створюють на Харківщині (відео)
У Харківській області створюють новий підрозділ Збройних сил України, який виконуватиме бойові завдання з охорони регіону.
Про це повідомляє пресслужба ХОВА із посиланням на начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимира Арапа.
Він розповів, що в підрозділ, який формують спільно з ХОВА, набирають людей віком від 20 до 60 років як із бойовим досвідом, так і без.
“Це можуть бути як офіцери запасу, так і рядовий-сержантський склад. Залучаємо також громадян без досвіду служби, але з тиловими спеціальностями – медиків, водіїв, будівельників, інженерів, юристів”, – зазначив Арап.
За його словами, для всіх бійців підрозділу передбачені підготовка та забезпечення.
“Міністерство оборони України гарантує повне забезпечення для військовослужбовців – форму, одяг, озброєння, інженерне спорядження, засоби захисту. Додаткове обладнання – дрони, засоби зв’язку й телекомунікації – допомагають забезпечувати Харківська ОВА та волонтерські організації. Також з 1 лютого військовослужбовцям було збільшено розмір місячної зарплати”, – зазначив Арап.
Для охочих вступити до лав ЗСУ або отримати інформацію про мобілізацію на Харківщині створена безкоштовна “гаряча лінія”: 0-800-300-441. Вона працює з 09:00 до 18:00.
Раніше в Харківській області стартував проєкт створення додаткових штурмових бригад — «Гвардія Наступу», метою якого є звільнення українських земель від російських військових.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 20:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області створюють новий підрозділ Збройних сил України, який виконуватиме бойові завдання з охорони регіону.".