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Мобілізація триває: новий підрозділ ЗСУ створюють на Харківщині (відео)

Суспільство 20:40   09.02.2023
Олена Нагорна
Мобілізація триває: новий підрозділ ЗСУ створюють на Харківщині (відео)

У Харківській області створюють новий підрозділ Збройних сил України, який виконуватиме бойові завдання з охорони регіону.

Про це повідомляє пресслужба ХОВА із посиланням на начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимира Арапа.

Він розповів, що в підрозділ, який формують спільно з ХОВА, набирають людей віком від 20 до 60 років як із бойовим досвідом, так і без.

“Це можуть бути як офіцери запасу, так і рядовий-сержантський склад. Залучаємо також громадян без досвіду служби, але з тиловими спеціальностями – медиків, водіїв, будівельників, інженерів, юристів”, – зазначив Арап.

За його словами, для всіх бійців підрозділу передбачені підготовка та забезпечення.

“Міністерство оборони України гарантує повне забезпечення для військовослужбовців – форму, одяг, озброєння, інженерне спорядження, засоби захисту. Додаткове обладнання – дрони, засоби зв’язку й телекомунікації – допомагають забезпечувати Харківська ОВА та волонтерські організації. Також з 1 лютого військовослужбовцям було збільшено розмір місячної зарплати”, – зазначив Арап.

Для охочих вступити до лав ЗСУ або отримати інформацію про мобілізацію на Харківщині створена безкоштовна “гаряча лінія”: 0-800-300-441. Вона працює з 09:00 до 18:00.

Раніше в Харківській області стартував проєкт створення додаткових штурмових бригад — «Гвардія Наступу», метою якого є звільнення українських земель від російських військових.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 20:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області створюють новий підрозділ Збройних сил України, який виконуватиме бойові завдання з охорони регіону.".