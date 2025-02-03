Live
  • Пн 03.02.2025
  • Харків  +2°С
  • USD 41.73
  • EUR 43.32

«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»

Фронт 14:47   03.02.2025
Вікторія Яковенко
«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів» Фото: Олександр Спіцин

Про загибель Антона Спіцина, співзасновника харківського підрозділу «Гострі картузи», повідомив його брат – Олександр Спіцин.

«Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса… Спи спокійно брате», – написав Олександр 3 січня.

Зазначимо, що Олександр Спіцин також співзасновник підрозділу «Гострі картузи». У «Суспільне Харків» повідомляли, що брати пішли на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення.

Бійці підрозділу «Гострі картузи» брали активну участь у боях і зривали плани ворога на півночі Харківщини під час наступу РФ у травні 2024-го. У телеграм-каналі підрозділу майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів.

Читайте також: Гострі картузи з підписом Кілліана Мерфі отримали харківські бійці (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»
«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»
03.02.2025, 14:47
Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку
Шлюб з ухилянтами за $5000: у Харкові судитимуть жінку
03.02.2025, 14:23
Останній день січня побив температурний рекорд у Харкові. Чи будуть морози
Останній день січня побив температурний рекорд у Харкові. Чи будуть морози
03.02.2025, 13:48
Хаос в USAID: Маск заявив, що організації “час померти”
Хаос в USAID: Маск заявив, що організації “час померти”
03.02.2025, 13:29
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
Бригада медиків та авто поліції потрапили під атаку БпЛА
03.02.2025, 13:28
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
Чи вистачить газу в Україні для проходження зими: дані Нафтогазу і ЦПД
03.02.2025, 13:11

Новини за темою:

16:18
Один бій йде на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00
18:27
Чотири бої тривають біля Вовчанська на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ
17:20
На Харківському напрямку – без атак, на Куп’янському – йде бій: ГШ на 16:00
12:37
Скільки військових і техніки втратила РФ за добу на півночі Харківщини
16:57
На Харківщині йде бій – Генштаб ЗСУ на 16:00

Ви читали новину: ««Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 14:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель Антона Спіцина, співзасновника харківського підрозділу «Гострі картузи», повідомив його брат – Олександр Спіцин.".