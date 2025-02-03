«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»

Про загибель Антона Спіцина, співзасновника харківського підрозділу «Гострі картузи», повідомив його брат – Олександр Спіцин.

«Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса… Спи спокійно брате», – написав Олександр 3 січня.

Зазначимо, що Олександр Спіцин також співзасновник підрозділу «Гострі картузи». У «Суспільне Харків» повідомляли, що брати пішли на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення.

Бійці підрозділу «Гострі картузи» брали активну участь у боях і зривали плани ворога на півночі Харківщини під час наступу РФ у травні 2024-го. У телеграм-каналі підрозділу майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів.