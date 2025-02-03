«Жив героєм і помер героєм»: в бою загинув співзасновник «Гострих картузів»
Про загибель Антона Спіцина, співзасновника харківського підрозділу «Гострі картузи», повідомив його брат – Олександр Спіцин.
«Сьогодні для мене найчорніший на найтяжчій день у житті. Сьогодні мене покинув мій рідний брат. Найближча та найрідніша для мене людина. Важко писати та згадувати життя Антона, проте він жив героєм і помер героєм…. В бою отримав поранення несумісні з життям і назавжди пішов на небеса… Спи спокійно брате», – написав Олександр 3 січня.
Зазначимо, що Олександр Спіцин також співзасновник підрозділу «Гострі картузи». У «Суспільне Харків» повідомляли, що брати пішли на фронт з першого дня повномасштабного вторгнення.
Бійці підрозділу «Гострі картузи» брали активну участь у боях і зривали плани ворога на півночі Харківщини під час наступу РФ у травні 2024-го. У телеграм-каналі підрозділу майже щодня публікували відео знищеної техніки окупантів.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бой, гострі картузи, погиб, подразделение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 14:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про загибель Антона Спіцина, співзасновника харківського підрозділу «Гострі картузи», повідомив його брат – Олександр Спіцин.".