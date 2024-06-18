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Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують

Суспільство 11:17   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують

Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали знищення російського танку Т-80 на Харківщині. По ворожій техніці влучили близько п’яти дронів.

«Росіяни потрохи починають застосовувати важку бронетехніку на Харківщині. Вже починають їздити невеличкі бронегрупи, відпрацьовують по планових цілях та ховаються швиденько. Всі заряджені гарним захистом з РЕБу та динамічної броні. Але завзята робота дає свої результати», – пишуть воїни.

У Національній гвардії України відзначили, що вартість танку Т-80 – орієнтовно 2,2 мільйона доларів.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали знищення російського танку Т-80 на Харківщині. По ворожій техніці влучили близько п’яти дронів.".