Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують

Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали знищення російського танку Т-80 на Харківщині. По ворожій техніці влучили близько п’яти дронів.

«Росіяни потрохи починають застосовувати важку бронетехніку на Харківщині. Вже починають їздити невеличкі бронегрупи, відпрацьовують по планових цілях та ховаються швиденько. Всі заряджені гарним захистом з РЕБу та динамічної броні. Але завзята робота дає свої результати», – пишуть воїни.

У Національній гвардії України відзначили, що вартість танку Т-80 – орієнтовно 2,2 мільйона доларів.