Росіяни почали застосовувати важку бронетехніку на Харківщині: як її знищують
Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали знищення російського танку Т-80 на Харківщині. По ворожій техніці влучили близько п’яти дронів.
«Росіяни потрохи починають застосовувати важку бронетехніку на Харківщині. Вже починають їздити невеличкі бронегрупи, відпрацьовують по планових цілях та ховаються швиденько. Всі заряджені гарним захистом з РЕБу та динамічної броні. Але завзята робота дає свої результати», – пишуть воїни.
У Національній гвардії України відзначили, що вартість танку Т-80 – орієнтовно 2,2 мільйона доларів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: бронетехника, гострі картузи, дрони, рф, танк, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 11:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали знищення російського танку Т-80 на Харківщині. По ворожій техніці влучили близько п’яти дронів.".