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“Росіяни в патовій ситуації” – Коваленко про Харківський напрямок

Події 09:16   18.06.2024
Оксана Горун
“Росіяни в патовій ситуації” – Коваленко про Харківський напрямок

Росіяни не можуть нічого досягти своїм розрекламованим “наступом на Харків”, але не можуть і відступити через репутаційні втрати, пояснює військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“Росіяни зараз у ситуації, ну, м’яко скажемо, патовій. З одного боку, вони забрали б весь цей (перекинутий до Харківської та Бєлгородської областей – Ред.) ресурс та відправили туди, де він був, щоб підсилити наступальні дії саме по цих напрямках. З іншого боку, це репутаційні втрати: “Ми розпочали те, що ми не можемо не те щоб закінчити, а навіть продовжити”. Це правда, вони цього не можуть зробити, особливо зараз, коли почала діяти повноцінно фаза з відпрацювання по території РФ західної зброї“, – констатував Олександр Коваленко в огляді ситуації на фронті 18 червня на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

На думку військово-політичного оглядача, зараз район Липців та Вовчанська “для росіян перетворюються на якусь пастку”. Оскільки вивести війська з цих локацій вони собі не можуть дозволити, то змушені перекидати сюди підкріплення з тих напрямків, де сили явно не зайві. Зокрема: 83-тю десантно-штурмову бригаду (що одразу позначилося на ситуації в районі Часового Яру) та 155-ту окрему бригаду морської піхоти, яка знаходилася на Курахівському напрямку.

Окрім усього іншого, вони зараз займаються тим, що почали процес перекидання деяких підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти та 61-ї окремої бригади морської піхоти, які були та в принципі залишаються у складі групи військ “Дніпро”, які діяли саме де? Вони діяли по Кринках, вони діяли в районі острова Нестрига, Херсонські острови – між Олешками, Голою Пристанню і фактично до Кінбурнської коси. Тобто ці підрозділи там використовувались для того, щоб протидіяти розширенню наших плацдармів”, – відзначив Коваленко.

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Він також зазначив, що й усередині самої групи військ “Північ” йде переміщення сил – з Курської до Бєлгородської області.

Такі передислокації, на думку оглядача, свідчать про наступне: по-перше, можна сподіватися найближчим часом на розширення плацдармів ЗСУ на лівобережній Херсонщині; по-друге, “кампанія наступу у Сумському напрямку” явно втрачає актуальність, ймовірність того, що ворог спробує ще в одному місці перейти кордон, знижується.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 09:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни не можуть нічого досягти своїм розрекламованим “наступом на Харків”, але не можуть і відступити через репутаційні втрати, пояснює військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко".