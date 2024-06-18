ISW: на півночі від Харькова українські сили ведуть механізовані контратаки
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на півночі від Харкова, в районі Глибокого, точаться бої. Кадри з геолокацією підтверджують, що атакують ЗСУ.
“Російські та українські війська продовжували боротися на північ і північний схід від Харкова 16 і 17 червня. 16 червня російські джерела опублікували кадри з геолокацією, які, ймовірно, показують, як російські війська відбивають контратаку українських сил у північно-західному районі Глибокого (на північ від Харкова). Російські військові блогери стверджували, що українські сили почали механізовані контратаки в районі Глибокого, а також контратакували з боку Тихого (на північний схід від Харкова) та в районі Агрегатного заводу у Вовчанську (на північний схід від Харкова). Російські війська також продовжили наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців та на північний схід від Харкова в районі центру Вовчанська та Вовчанських Хуторів”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.
Аналітики зазначили, що за даними як українських, так і російських джерел, армія РФ перекидає сили на Харківський напрямок.
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“Представник Харківського угруповання військ полковник Юрій Повх 17 червня заявив, що російські війська передислокували склад 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) та 18-ї мотострілецької дивізії (11-й армійський корпус Ленінградського військового округу) на Липцівський напрямок на заміну частин, що втратили боєздатність. Російське джерело також нещодавно заявило, що під Вовчанськом діяли підрозділи 155-ї бригади морської піхоти. Повідомлення про появу цих елементів у районі Вовчанська свідчать про можливу передислокацію з Донецького напрямку на Харківський для посилення російського угруповання в Харківській області. Повх додав, що приблизно з 12-13 червня російські війська перекидають додаткові військові частини для підтримки Вовчанського напрямку, а саме підрозділи російської 138-ї мотострілецької бригади (6-та загальновійськова армія ЛВО)”, – поінформували в Інституті вивчення війни.
Бої тривають і на Куп’янському напрямі. Там протягом 17 червня підтверджених змін лінії фронту не відбулося.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: isw, війна, вовчанськ, глубокое, контратака, купянское направление, липцы, наступ, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 07:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що на півночі від Харкова, в районі Глибокого, точаться бої. Кадри з геолокацією підтверджують, що атакують ЗСУ".