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Напружена ситуація у Вовчанську: за добу 14 атак, чотири тривають – Генштаб

Події 23:11   17.06.2024
Олена Нагорна
Напружена ситуація у Вовчанську: за добу 14 атак, чотири тривають – Генштаб

14 атак провели сьогодні військові РФ у районі Вовчанська та одну – поблизу села Липці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00.

Десять ворожих штурмів у Вовчанську відбиті. Ситуація залишається напруженою – тривають бої на чотирьох локаціях. Сили оборони продовжують заходи щодо посилення позицій та рубежів.

На Куп’янському напрямку від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 14. Українські воїни відбили дев’ять атак супротивника поблизу Синьківки. Атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 23:11;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 атак провели сьогодні військові РФ у районі Вовчанська та одну – поблизу села Липці на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00".