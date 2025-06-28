Не только освободили от местных налогов: инициативы мэрии Харькова для бизнеса
В Харькове предпринимателям частично компенсируют процентные ставки по кредитам. Сейчас готовят еще одну инициативу, направленную на компенсацию расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях.
Об этом представитель департамента административных услуг и потребительского рынка горсовета Наталья Цимбалюк рассказала предпринимателям во время открытия хаба «Платформа устойчивого бизнеса».
«Согласно нашему порядку, программе поддержки предпринимательства мы сейчас компенсируем 50% процентных ставок по кредитам, которые предприниматели берут в банках. У нас заключены договоры с банками. На сегодня это Ощадбанк, Банк Восток и только что заключили договор с Сенс Банком. К сожалению, немного банков, но пока так, как есть. Эту инициативу начали реализовать с 2021 года, но продолжаем и сейчас. Компенсируется 50% процентной ставки, по которой вы взяли кредит в банковском учреждении. И вместе мы сотрудничаем с программой 5-7-9%. То есть если вы взяли кредит под 5% в банке, то 50% этой ставки мы компенсируем. Остается предпринимателю 2,5% платить банку. Кредит должен быть до пяти лет и не более 3 миллионов гривен», — пояснила Цимбалюк.
Есть еще одна инициатива, которая сейчас на стадии проекта. Когда работа над ней будет завершена, ее вынесут на пленарное заседание сессии городского совета.
«Мы разработали положение о ваучерной поддержке местного товаропроизводителя, который будет участвовать в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Здесь тоже мы будем компенсировать 50% расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и в пределах 100 тысяч гривен. Этот документ у нас сейчас еще как проект, потому что это регуляторный акт. На сайте Харьковского горсовета он есть в разделе «Регуляторная политика». Вы можете зайти, почитать и сделать свои замечания», — обратилась Цимбалюк к присутствующим предпринимателям.
Напомним, с 1 апреля 2024 года в Харькове предприниматели освобождены от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛП 4-й группы — еще и от единого налога. Эту льготу продолжают решением сессии городского совета ежеквартально, получая компенсацию от государства.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2025 в 13:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове предпринимателям частично компенсируют процентные ставки по кредитам.".