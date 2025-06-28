Не лише звільнили від місцевих податків: ініціативи мерії Харкова для бізнесу
У Харкові підприємцям частково компенсують відсоткові ставки за кредитами. Наразі готують ще одну ініціативу, спрямовану на компенсацію витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах.
Про це представниця департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку міськради Наталія Цимбалюк розповіла підприємцям під час відкриття хабу «Платформа сталого бізнесу».
“Відповідно до нашого порядку, програми підтримки підприємництва ми зараз компенсуємо 50% відсоткових ставок за кредитами, які підприємці беруть в банках. У нас укладені договори з банками. На сьогодні це Ощадбанк, Банк Восток і тільки-но уклали договір з Сенс Банком. На жаль, небагато банків, але поки так, як є. Цю ініціативу почали реалізувати з 2021 року, але продовжуємо і зараз. Компенсується 50% відсоткової ставки, за якою ви взяли кредит у банківській установі. І разом ми співпрацюємо з програмою 5-7-9%. Тобто якщо ви взяли кредит під 5% у банку, то 50% цієї ставки ми компенсуємо. Залишається підприємцю 2,5% платити банку. Кредит повинен бути взяти до п’яти років і не більше ніж 3 мільйони гривень”, – пояснила Цимбалюк.
Є ще одна ініціатива, яка наразі на стадії проєкту. Коли робота над ним буде завершена, його винесуть на пленарне засідання сесії міської ради.
“Ми розробили положення про ваучерну підтримку місцевого товаровиробника, який буде брати участь у виставково-ярмаркових заходах. Тут теж ми будемо компенсувати 50% витрат на участь у виставково-ярмаркових заходах і це в межах 100 тисяч гривень. Цей документ у нас зараз ще як проєкт, тому що це регуляторний акт. На сайті Харківської міськради він є в розділі “Регуляторна політика”. Ви можете зайти, почитати і зробити свої зауваження”, – звернулась Цимбалюк до присутніх підприємців.
Нагадаємо, з 1 квітня 2024 року у Харкові підприємці звільнені від сплати податків на нерухомість та землю, а ФОПи 4-ї групи – ще й від єдиного податку. Цю пільгу продовжують рішенням сесії міської ради щоквартально, отримуючи компенсацію від держави.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 13:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підприємцям частково компенсують відсоткові ставки за кредитами.".