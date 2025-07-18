Дождь и ночью, и днем: прогноз погоды в Харькове и области на 19 июля
В субботу, 19 июля, в Харькове и области переменная облачность. Дождь прогнозируют и днем, и ночью.
В Харькове ночью и утром значительный дождь, гроза. Днем небольшой кратковременный дождь. Ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — от 28 до 30, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночью и утром дождь, местами значительный. Днем местами небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром гроза, во время гроз местами шквалы — 15 — 20 м/с. Ночная температура — от 17 до 22 градусов, дневная — от 26 до 31.
Ранее в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили, что опасные метеорологические явления ожидаются в Харькове и области 19 июля. По городу значительный дождь, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по области гроза, местами шквал, 15 – 20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 20:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 19 июля, в Харькове и области переменная облачность. Дождь прогнозируют и днем, и ночью.".