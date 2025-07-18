Дощ і вночі, і вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 19 липня

У суботу, 19 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Дощ прогнозують і вдень, і вночі.

У Харкові вночі та вранці сильний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі та вранці дощ, місцями значний. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці гроза, під час гроз місцями шквали – 15 – 20 м/с. Нічна температура – від 17 до 22 градусів, денна – від 26 до 31.

Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 19 липня. По місту значний дощ, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.