Дощ і вночі, і вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 19 липня
У суботу, 19 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Дощ прогнозують і вдень, і вночі.
У Харкові вночі та вранці сильний дощ, гроза. Вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – від 28 до 30, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області вночі та вранці дощ, місцями значний. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці гроза, під час гроз місцями шквали – 15 – 20 м/с. Нічна температура – від 17 до 22 градусів, денна – від 26 до 31.
Раніше у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили, що небезпечні метеорологічні явища очікуються у Харкові та області 19 липня. По місту значний дощ, гроза, шквал, 15 – 20 м/с; по області гроза, місцями шквал, 15 – 20 м/с.
Читайте також: Сьогодні 18 липня: яке свято та день в історії
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дощ і вночі, і вдень: прогноз погоди в Харкові та області на 19 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 19 липня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Дощ прогнозують і вдень, і вночі.".