Перекресток в Харькове закрыли для транспорта до сентября
До 1 сентября запрещено движение транспорта на перекрестке проспекта Индустриального и улицы Михаила Водяного.
Как сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства горсовета, это связано с проведением КП «Харьковводоканал» аварийно-восстановительных работ.
Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам Франтишека Крала, Молодежной, Крушельницкого и другим.
Напомним, до 20 июля запрещено движение авто по улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко. Улицу Литературную, на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры, закрыли для транспорта до 1 августа. Движение транспорта в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, запрещено до 20:00 30 сентября.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 21:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До 1 сентября запрещено движение транспорта на перекрестке проспекта Индустриального и улицы Михаила Водяного. Как сообщили в департаменте строительства и…".