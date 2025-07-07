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Переулок Щедрика в Харькове закрыли для транспорта до конца сентября

Транспорт 21:33   07.07.2025
Елена Нагорная
Переулок Щедрика в Харькове закрыли для транспорта до конца сентября

В Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта.

Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, проспекту Байрона и другим.

Напомним, до 20 июля запрещено движение авто по улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко. Улицу Литературную, на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры, закрыли для транспорта  до 1 августа.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 21:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта.".