Переулок Щедрика в Харькове закрыли для транспорта до конца сентября

В Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта.

Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.

Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, проспекту Байрона и другим.

Напомним, до 20 июля запрещено движение авто по улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко. Улицу Литературную, на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры, закрыли для транспорта до 1 августа.