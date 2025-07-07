Переулок Щедрика в Харькове закрыли для транспорта до конца сентября
В Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта.
Это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей, сообщили в департаменте строительства и дорожного хозяйства городского совета.
Объехать закрытый участок можно по близлежащим улицам Николая Кравченко, Аскольдовской, Ньютона, проспекту Байрона и другим.
Напомним, до 20 июля запрещено движение авто по улице Черноземной, в районе перекрестка с улицей Академика Грищенко. Улицу Литературную, на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры, закрыли для транспорта до 1 августа.
Читайте также: Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение, новости Харькова, рух, транспорт, Харьковский горсовет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Переулок Щедрика в Харькове закрыли для транспорта до конца сентября»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 21:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Слободском районе Харькова в переулке Щедрика, на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной, до 20:00 30 сентября запрещено движение транспорта.".