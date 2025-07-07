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Провулок Щедрика в Харкові закрили для транспорту до кінця вересня

Транспорт 21:33   07.07.2025
Олена Нагорна
Провулок Щедрика в Харкові закрили для транспорту до кінця вересня

У Слобідському районі Харкова у провулку Щедрика, на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішною, до 20:00 30 вересня заборонено рух транспорту.

Це пов’язано з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж, повідомили у департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради.

Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями Миколи Кравченка, Аскольдівською, Ньютона, проспектом Байрона та іншими.

Нагадаємо, до 20 липня заборонено рух авто по вулиці Чорноземній, в районі перехрестя з вулицею Академіка Грищенка. Вулицю Літературну, на ділянці від вулиці Данилевського до вулиці Культури, закрили для транспорту до 1 серпня.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2025 в 21:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Слобідському районі Харкова у провулку Щедрика, на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішною, до 20:00 30 вересня заборонено рух транспорту.".