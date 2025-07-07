Спека на Харківщині: обмеження для вантажівок, прогноз синоптиків

До +37 прогріється повітря в регіоні вже завтра, 8 липня. Тож на дорогах Харківщини ввели обмеження руху вантажівок, повідомляють в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Обмеження стосуються руху транспорту вагою понад 24 тони та навантаженням на вісь більше ніж сім тонн при температурі повітря понад +28°C», -пояснили правоохоронці.

Для транспортних засобів, яким заборонений рух, розроблений перелік стоянок та місць для відстою.

Зазначимо, що у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомляли: рух вантажного транспорту через спеку обмежили з 1 липня. Там перерахували кого це може не стосуватись.

За даними Регіонального центру з гідрометеорології, цього тижня температура повітря вдень не опускатиметься нижче +35. Вночі, в середньому, від 18 до 24 градусів. До 11 липня опади не прогнозуються, а вже у п’ятницю і суботу можуть бути дощ і гроза.