Прогноз погоди в Харкові та області на 7 липня: понеділок буде спекотним
У понеділок, 7 липня, у Харкові та області опади не прогнозують.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура – від 12 до 17 градусів, денна – від 29 до 34.
Вітер південно-східний – 7-12 м/с.
Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів протягом найближчого робочого тижня не прогнозують.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 21:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 7 липня, у Харкові та області опади не прогнозують.".