Прогноз погоди в Харкові та області на 7 липня: понеділок буде спекотним

У понеділок, 7 липня, у Харкові та області опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 12 до 17 градусів, денна – від 29 до 34.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів протягом найближчого робочого тижня не прогнозують.