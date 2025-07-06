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Прогноз погоди в Харкові та області на 7 липня: понеділок буде спекотним

Погода 21:00   06.07.2025
Олена Нагорна
Прогноз погоди в Харкові та області на 7 липня: понеділок буде спекотним

У понеділок, 7 липня, у Харкові та області опади не прогнозують.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 14 до 16 градусів, вдень – від 31 до 33, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура – ​​від 12 до 17 градусів, денна – від 29 до 34.

Вітер південно-східний – 7-12 м/с.

Раніше синоптики повідомили, що до Харківської області йде спека. Позначки термометрів підвищуватимуться щодня, і вже 9 липня досягнуть +37. Опадів протягом найближчого робочого тижня не прогнозують.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2025 в 21:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 7 липня, у Харкові та області опади не прогнозують.".