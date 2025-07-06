Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким
В понедельник, 7 июля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 31 до 33, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 29 до 34.
Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.
Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Отметки термометров будут повышаться каждый день и уже 9 июля достигнут +37. Осадков в течение ближайшей рабочей недели не прогнозируют.
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- • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 21:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 7 июля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.".