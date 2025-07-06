Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким

В понедельник, 7 июля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 31 до 33, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 29 до 34.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Отметки термометров будут повышаться каждый день и уже 9 июля достигнут +37. Осадков в течение ближайшей рабочей недели не прогнозируют.