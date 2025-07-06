Live
  • Вс 06.07.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.72
  • EUR 49.18

Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким

Погода 21:00   06.07.2025
Елена Нагорная
Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким

В понедельник, 7 июля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 14 до 16 градусов, днем — от 31 до 33, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 12 до 17 градусов, дневная — от 29 до 34.

Ветер юго-восточный — 7-12 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что в Харьковскую область идет жара. Отметки термометров будут повышаться каждый день и уже 9 июля достигнут +37. Осадков в течение ближайшей рабочей недели не прогнозируют.

Читайте также: Теплее нормы, меньше дождей: какой будет погода в июле на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
FPV-дрон ударил по авто на Харьковщине: 8-летний мальчик погиб, его брат ранен
06.07.2025, 13:08
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
06.07.2025, 17:23
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹
06.07.2025, 17:12
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие (видео, фото)
На окружной Харькова — ДТП с четырьмя авто: есть пострадавшие (видео, фото)
06.07.2025, 16:16
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
Ночная атака БпЛА на Харьков: Терехов и прокуратура — о последствиях (видео)
06.07.2025, 10:22
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
06.07.2025, 20:05

Новости по теме:

20:05
Проект проекта стратегии — Чумак об обещанной в Раде помощи бизнесу Харькова
19:27
Женские купе появятся еще в одном поезде из Харькова
17:23
Новости Харькова — главное за 6 июля: погиб ребенок, город атаковали БпЛА
17:12
«Харьков вновь пережил очень тяжелую ночь» — Терехов: пострадавших уже трое 📹
16:42
Шесть боев идут на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 6 июля 2025 в 21:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 7 июля, в Харькове и области осадки не прогнозируют.".