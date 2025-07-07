Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков
До +37 прогреется воздух в регионе уже завтра, 8 июля. На дорогах Харьковщины ввели ограничение движения грузовиков, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Ограничения касаются движения транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн при температуре воздуха выше +28°C», — объяснили правоохранители.
Для транспортных средств, которым запрещено движение, разработан список стоянок и мест для отстоя.
Отметим, что в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщали: движение грузового транспорта из-за жары было ограничено с 1 июля. Там перечислили, кого это может не касаться.
По данным Регионального центра гидрометеорологии, на этой неделе температура воздуха днем не будет опускаться ниже +35. Ночью в среднем от 18 до 24 градусов. До 11 июля осадки не прогнозируются, а уже в пятницу и субботу может быть дождь и гроза.
Читайте также: Прогноз погоды в Харькове и области на 7 июля: понедельник будет жарким
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: грузовик, жара, ограничение, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 июля 2025 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До +37 прогреется воздух в регионе уже завтра, 8 июля. На дорогах Харьковщины ввели ограничение движения грузовиков, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".