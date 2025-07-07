Жара на Харьковщине: ограничение для грузовиков, прогноз синоптиков

До +37 прогреется воздух в регионе уже завтра, 8 июля. На дорогах Харьковщины ввели ограничение движения грузовиков, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Ограничения касаются движения транспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн при температуре воздуха выше +28°C», — объяснили правоохранители.

Для транспортных средств, которым запрещено движение, разработан список стоянок и мест для отстоя.

Отметим, что в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области сообщали: движение грузового транспорта из-за жары было ограничено с 1 июля. Там перечислили, кого это может не касаться.

По данным Регионального центра гидрометеорологии, на этой неделе температура воздуха днем ​​не будет опускаться ниже +35. Ночью в среднем от 18 до 24 градусов. До 11 июля осадки не прогнозируются, а уже в пятницу и субботу может быть дождь и гроза.