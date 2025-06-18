В центре Харькова перекроют улицу до 1 августа: как планировать маршрут

Улицу Литературную перекроют завтра в 08:00, уточнили в мэрии.

До 1 августа движение транспорта будет запрещено на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей», – передают в горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам – Данилевского, Культуры, по проспекту Науки и другим.

Читайте также: Фальшивые водительские права использовал мужчина на Харьковщине