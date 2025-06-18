В центре Харькова перекроют улицу до 1 августа: как планировать маршрут
Фото: Харьковский горсовет
Улицу Литературную перекроют завтра в 08:00, уточнили в мэрии.
До 1 августа движение транспорта будет запрещено на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей», – передают в горсовете.
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам – Данилевского, Культуры, по проспекту Науки и другим.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ремонт дороги, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 10:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицу Литературную перекроют завтра в 08:00, уточнили в мэрии.".