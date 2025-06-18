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В центре Харькова перекроют улицу до 1 августа: как планировать маршрут

Общество 10:58   18.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В центре Харькова перекроют улицу до 1 августа: как планировать маршрут Фото: Харьковский горсовет

Улицу Литературную перекроют завтра в 08:00, уточнили в мэрии.

До 1 августа движение транспорта будет запрещено на участке от улицы Данилевского до улицы Культуры.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения реконструкции тепловых сетей», – передают в горсовете.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам – Данилевского, Культуры, по проспекту Науки и другим.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 10:58;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Улицу Литературную перекроют завтра в 08:00, уточнили в мэрии.".