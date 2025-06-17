Фальшивые водительские права использовал мужчина на Харьковщине

35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщили в Нацполиции.

Фальшивку обнаружили полицейские при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса.

По требованию правоохранителей мужчина показал поддельное водительское удостоверение, бланк которого не находится в официальном обороте на территории Украины.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в подделке документов, санкция статьи предусматривает до 2-х лет ограничения свободы.