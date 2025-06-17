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Фальшивые водительские права использовал мужчина на Харьковщине

Происшествия 17:45   17.06.2025
Оксана Якушко
Фальшивые водительские права использовал мужчина на Харьковщине Фото: Нацполиция

35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщили в Нацполиции.

Фальшивку обнаружили полицейские при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса.

По требованию правоохранителей мужчина показал поддельное водительское удостоверение, бланк которого не находится в официальном обороте на территории Украины.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в подделке документов, санкция статьи предусматривает до 2-х лет ограничения свободы.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 17:45;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщили в Нацполиции.".