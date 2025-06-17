Фальшивые водительские права использовал мужчина на Харьковщине
Фото: Нацполиция
35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщили в Нацполиции.
Фальшивку обнаружили полицейские при проверке документов у пассажиров рейсового автобуса.
По требованию правоохранителей мужчина показал поддельное водительское удостоверение, бланк которого не находится в официальном обороте на территории Украины.
Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в подделке документов, санкция статьи предусматривает до 2-х лет ограничения свободы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, фальшивые документы;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний мужчина купил поддельный документ через Интернет и активно использовал его, сообщили в Нацполиции.".