Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области
Копы остановили водителя, когда тот нарушил комендантский час, сообщает Нацполиция.
Это произошло в конце июня – и во время проверки документов правоохранители обнаружили, что водительское удостоверение поддельное.
Во время расследования полицейские установили, что житель Чугуевского района в мае этого года договорился через Интернет с неизвестным, чтобы тот изготовил водительское удостоверение. Водитель направил свои документы и фотографии, а затем по почте получил поддельный документ, выданный на его имя. За фальшивое удостоверение мужчина отдал 19 500 гривен.
Но фальшивка оказалась не похожа на официальный документ, находящегося в обращении на территории Украины.
Следователи сообщили жителю Чугуевского района о подозрении в пособничестве подделки водительского удостоверения и использовании фальшивого документа
За пользование подделкой мужчине «светит» до пяти лет за решеткой.
Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 21:57