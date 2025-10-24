Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области

Копы остановили водителя, когда тот нарушил комендантский час, сообщает Нацполиция.

Это произошло в конце июня – и во время проверки документов правоохранители обнаружили, что водительское удостоверение поддельное.

Во время расследования полицейские установили, что житель Чугуевского района в мае этого года договорился через Интернет с неизвестным, чтобы тот изготовил водительское удостоверение. Водитель направил свои документы и фотографии, а затем по почте получил поддельный документ, выданный на его имя. За фальшивое удостоверение мужчина отдал 19 500 гривен.

Но фальшивка оказалась не похожа на официальный документ, находящегося в обращении на территории Украины.

Следователи сообщили жителю Чугуевского района о подозрении в пособничестве подделки водительского удостоверения и использовании фальшивого документа

За пользование подделкой мужчине «светит» до пяти лет за решеткой.