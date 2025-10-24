Live
  • Пт 24.10.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области

Происшествия 21:57   24.10.2025
Оксана Якушко
Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области

Копы остановили водителя, когда тот нарушил комендантский час, сообщает Нацполиция.

Это произошло в конце июня – и во время проверки документов правоохранители обнаружили, что водительское удостоверение поддельное.

Во время расследования полицейские установили, что житель Чугуевского района в мае этого года договорился через Интернет с  неизвестным, чтобы тот изготовил водительское удостоверение. Водитель направил свои документы и фотографии, а затем по почте получил поддельный документ, выданный на его имя. За фальшивое удостоверение мужчина отдал 19 500 гривен.

Но фальшивка оказалась не похожа на официальный документ, находящегося в обращении на территории Украины.

Следователи сообщили жителю Чугуевского района о подозрении в пособничестве подделки водительского удостоверения и использовании фальшивого документа

За пользование подделкой мужчине «светит» до пяти лет за решеткой.

Читайте также: Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹
Последствия ударов КАБ по Харькову: бомб было шесть, пострадавших десять 📹
24.10.2025, 15:47
Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА (обновлено)
Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА (обновлено)
24.10.2025, 18:34
Новости Харькова – главное 24 октября: удары КАБ, харьковчанин совершил подрыв
Новости Харькова – главное 24 октября: удары КАБ, харьковчанин совершил подрыв
24.10.2025, 22:00
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
Харьков атаковали пять КАБов: пожар, есть пострадавшие (дополнено)
24.10.2025, 12:09
Размер средней пенсии на Харьковщине: аналитики сообщили сумму
Размер средней пенсии на Харьковщине: аналитики сообщили сумму
24.10.2025, 16:47
Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области
Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области
24.10.2025, 21:57

Новости по теме:

21.10.2025
4-летняя девочка на Харьковщине жила в антисанитарии – полиция забрала ребенка
13.10.2025
Мужчина для угона автомобиля использовал эвакуатор в Харькове
12.10.2025
Смертельное ДТП в Харькове: столкновение машин произошло вечером (фото)
09.10.2025
Юная девушка ударила родственника ножом в Харькове — почему
29.09.2025
Харьковчанин, подозреваемый в мошенничестве, может сесть на 8 лет


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Водителя с фальшивым удостоверением задержали в Харьковской области», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 октября 2025 в 21:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Копы остановили водителя, когда тот нарушил комендантский час, сообщает Нацполиция.".