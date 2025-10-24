Live
Последствия «прилетов» КАБ по Харькову: пострадавших восемь, что повреждено 📹

Происшествия 14:20   24.10.2025
Виктория Яковенко
Последствия «прилетов» КАБ по Харькову: пострадавших восемь, что повреждено 📹 Фото: Олег Синегубов

Появились фото и видео последствий утренних авиаударов по Харькову.

Дополнено в 14:20. Из-за авиаудара по Индустриальному району Харькова ранения получили четверо мужчин, у четырех женщин — острая реакция на стресс, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

В результате «прилетов» повреждены складские помещения гражданских предприятий и транспортные средства. Предварительно установлено, что армия РФ атаковала город пятью авиационными боеприпасами, тип которых устанавливается.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УКУ).

удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура
удар по Харькову
Фото: Харьковская областная прокуратура

Дополнено в 13:34. До восьми выросло количество пострадавших из-за ударов КАБ по Индустриальному району, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате одного из попаданий произошел пожар на территории автотранспортного предприятия. Горели два гаражных бокса и автомобили на общей площади 150 м кв. Также, в результате других попаданий повреждены складские здания частного предприятия», — отметили спасатели.

Дополнено в 13:20. В Харьковской областной прокуратуре опубликовали видео последствия ударов КАБ по Харькову.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Тем временем пресс-секретарь ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко предварительно сообщает, что под завалами людей нет.

13:12. По данным главы ХОВА Олега Синегубова, армия РФ атаковала город около 11:00. Зафиксировано пять попаданий в Индустриальном районе.

«Известно о 6 пострадавших в результате этой атаки: травмированные мужчины 34, 36, 54, 61 лет, острую реакцию на стресс получили женщины 40, 67, 69 и 73 лет. Три человека госпитализированы, в том числе один человек – в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь», — пишет глава ХОВА

В результате ударов повреждены здания гражданского предприятия, гаражи, транспорт. На одном из мест «прилета» – пожар на площади, предварительно, 100 квадратных метров.

удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов
удар по Харькову
Фото: Олег Синегубов

Напомним, взрывы в Харькове прогремели около 11:00. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что областной центр атаковали пять КАБов. Все попадания – в Индустриальном районе, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» начался пожар, известно о шести пострадавших.

Автор: Виктория Яковенко
