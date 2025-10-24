РФ сегодня атаковала Индустриальный район в Харькове – Терехов (дополнено)
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
Взрывы в Харькове прозвучали около 11:00.
Дополнено в 11:19. Мэр сообщил о повторном ударе по Индустриальному району.
По данным городского головы Игоря Терехова, под удар попал Индустриальный район Харькова. Упали два КАБа.
«Информация о последствиях уточняется», – написал Терехов.
Тревогу в Харькове объявили в 10:53. После этого в Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках авиабомб на Харьковщину.
Вскоре украинские защитники предупредили, что КАБ летит курсом на Рогань.
По состоянию на 11:10 тревога в Харькове продолжается. Мониторинговые ТГ-каналы информируют о повторных пусках авиабомб.
