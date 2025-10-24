РФ сьогодні атакувала Індустріальний район у Харкові – Терехов (доповнено)
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
Вибухи в Харкові пролунали близько 11:00.
Доповнено об 11:19. Мер повідомив про повторний удар по Індустріальному району.
За даними міського голови Ігоря Терехова, під удар потрапив Індустріальний район Харкова. Впали два КАБи.
“Інформація про наслідки уточнюється”, – написав Терехов.
Тривогу в Харкові оголосили о 10:53. Після цього у Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски авіабомб на Харківщину.
Незабаром українські захисники попередили, що КАБ летить курсом на Рогань.
Станом на 11:10 тривога у Харкові триває. Моніторингові ТГ-канали інформують про повторні пуски авіабомб.
