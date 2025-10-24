РФ сьогодні атакувала Індустріальний район у Харкові – Терехов (доповнено)

Вибухи в Харкові пролунали близько 11:00.

Доповнено об 11:19. Мер повідомив про повторний удар по Індустріальному району.

За даними міського голови Ігоря Терехова, під удар потрапив Індустріальний район Харкова. Впали два КАБи.

“Інформація про наслідки уточнюється”, – написав Терехов.

Тривогу в Харкові оголосили о 10:53. Після цього у Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски авіабомб на Харківщину.

Незабаром українські захисники попередили, що КАБ летить курсом на Рогань.

Станом на 11:10 тривога у Харкові триває. Моніторингові ТГ-канали інформують про повторні пуски авіабомб.