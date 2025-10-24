ISW: росіяни знову просунулися в Куп’янську, а на півночі у ворога є проблеми
У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 24 жовтня йдеться про проблеми окупантів на Південно-Слобожанському напрямку.
Аналітики пишуть: російські блогери обурюються – скаржаться на недостатню підготовку солдатів ЗС РФ, а також перебільшення успіхів, про які повідомляють командири в районі Синельникового.
“Блогер стверджував, що сума поступових успіхів, зазначених у цих російських звітах, якби вони були правдивими, свідчила б про те, що російські війська просунулися приблизно на 11 кілометрів у районі Синельникового з 1 вересня, але насправді лінія фронту не змінилася”, – акцентують блогери з РФ.
Крім того, вони стверджують, що командування відправляє на фронт погано навчених солдатів, а також поранених та хворих військових.
Тим часом росіяни змогли просунутися на Куп’янському напрямку.
“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 22 жовтня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Куп’янська вздовж Південної залізниці та у західній Дворічній (на північний схід від Куп’янська)”, – пишуть в ISW.
Однак інформацію росіян про просування ЗС РФ у центральній частині Куп’янська, про яку раніше писав ворог, в Інституті вивчення війни поки що не підтверджують.
