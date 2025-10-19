Полицейские вытащили женщину из-под завалов после авиаудара по Харьковщине 📹

Нацполиция Харьковской области опубликовала видео спасения 83-летней жительницы села Осиново в Купянском районе. Пострадавшую деблокировали из-под завалов.

«На днях вооруженные формирования страны-агрессора нанесли авиационный удар по селу Осиново Купянского района. По предварительным данным, противник применил авиационную управляемую бомбу, в результате чего было разрушено несколько частных домов. Во время разбора завалов одного из домов сотрудники Купянского районного отдела полиции совместно с полицейскими Полка полиции особого назначения и спасателями обнаружили 83-летнюю местную жительницу, которая оставалась под обломками», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пострадавшую деблокировали, вывезли из опасной зоны и передали медикам.

Ранее начальник Купянской РВА Андрей Канашевич проинформировал, что РФ ударила по селу Андреевка в Харьковской области четырьмя КАБами. На месте возник пожар, информации о пострадавших нет.