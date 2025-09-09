Более 20 погибших: РФ ударила по людях, которые получали пенсии — Зеленский
О «зверином ударе» россиян по поселку Яровая в Донецкой области сообщает президент Украины Владимир Зеленский.
По данным президента, по населенному пункту прилетела авиабомба.
«Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов… Соболезнования всем родным и близким погибших», — отметил Зеленский.
По меньшей мере, 21 человек получил ранения, уточнил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Он подчеркнул, что такие удары РФ не должны остаться без должной реакции мира.
«Россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Требуется реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Требуется реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть», – призвал Зеленский.
Напомним, в выходные россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В результате в движении харьковских пригородных поездов вводили изменения, некоторые даже отменили.
Дата публикации материала: 9 сентября 2025 в 12:35
