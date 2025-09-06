Изменения в движении ряда харьковских поездов: что произошло, как будут ездить
6 сентября в результате обстрелов Донецкой области в движении харьковских пригородных поездов ввели изменения. Некоторые даже отменили.
Утром в АО «Укрзалізниця» сообщили, что россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.
«У нас обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынуждена задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения», — отметили в УЗ.
Позже железнодорожники уточнили, что 6 сентября временно отменили поезда №6802 Краматорск – Лозовая и №6803 Лозовая – Славянск.
Кроме того, ограничиваются маршруты поездов № 6825/6815 Харьков – Бантышево (вместо Харьков – Славянск) и №6816/6826 Бантышево – Харьков (вместо Славянск – Харьков).
Читайте также: КАБ и беспилотники: чем били россияне по Харьковщине за прошедшие сутки
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", отменили, поезда, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Изменения в движении ряда харьковских поездов: что произошло, как будут ездить»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 сентября 2025 в 10:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября в результате обстрелов Донецкой области в движении харьковских пригородных поездов ввели изменения. Некоторые даже отменили.".