Изменения в движении ряда харьковских поездов: что произошло, как будут ездить

6 сентября в результате обстрелов Донецкой области в движении харьковских пригородных поездов ввели изменения. Некоторые даже отменили.

Утром в АО «Укрзалізниця» сообщили, что россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области.

«У нас обесточенный участок перед Славянском, в результате чего будет вынуждена задержка как пригородных поездов, так и дальнего сообщения», — отметили в УЗ.

Позже железнодорожники уточнили, что 6 сентября временно отменили поезда №6802 Краматорск – Лозовая и №6803 Лозовая – Славянск.

Кроме того, ограничиваются маршруты поездов № 6825/6815 Харьков – Бантышево (вместо Харьков – Славянск) и №6816/6826 Бантышево – Харьков (вместо Славянск – Харьков).