Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть

6 вересня внаслідок обстрілів Донецької області у русі харківських приміських поїздів ввели зміни. Деякі навіть скасували.

Вранці в АТ «Укрзалізниця» повідомили, що росіяни атакували залізничну інфраструктуру на Донеччині.

«Маємо знеструмлену дільницю перед Слов’янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення», – зазначили в УЗ.

Пізніше залізничники уточнили, що 6 вересня тимчасово скасували потяги №6802 Краматорськ – Лозова та №6803 Лозова – Слов’янськ.

Крім того, обмежуються маршрути поїздів № 6825/6815 Харкiв – Бантишеве (замість Харкiв – Слов’янськ) та №6816/6826 Бантишеве – Харків (замість Слов’янськ – Харків).