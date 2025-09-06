КАБ та безпілотники: чим били росіяни по Харківщині минулої доби
Про наслідки обстрілів за минулу добу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, п’ять населених пунктів зазнали ворожих ударів.
«Двоє чоловіків постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янщини. Минулої ночі через російський обстріл у селі Нечволодівка постраждав 58-річний чоловік. У місті Куп’янськ зазнав поранень 25-річний чоловік. Обох постраждалих доставили до медичних закладів», – розповів Синєгубов.
Ворог випустив на регіоні один КАБ, по одному БпЛА типу «Ланцет» та «Молния», а також два FPV-дрони.
Внаслідок обстрілів у Куп’янську пошкоджений багатоквартирний будинок, у селах Писарівка та Басове пошкоджені два приватні будинки.
Нагадаємо, минулої доби армія РФ щонайменше 17 разів атакувала на Харківщині. За даними Генштабу ЗСУ, сім боїв зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку, 10 – на Куп’янському.
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: обстріл, Олег Синегубов, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 09:06;
