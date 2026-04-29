Як оператори БпЛА ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині (відео)

Фронт 18:27   29.04.2026
Оксана Якушко
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Оператори СБС вразили автомобілі росіян у Харківській та Запорізькій областях, повідомили на своєму каналі у телеграмі представники 429 окремої бригади «Ахіллес».

Окупанти намагаються розвивати наступ. Для цього росіяни використовують малогабаритний транспорт – так вони підвищують мобільність підрозділів і забезпечують логістику. Натомість усі спроби перевезти особовий склад «Уралами» і «буханками» пішов нанівець – техніку росіян нейтралізували оператори 429-ї окремої бригади «Ахіллес».

Це призвело до зриву його наступальних дій на Харківщині та на Запоріжжі.

За саботаж і лайку – засуджений отримав ще термін у колонії Харкова
Якщо зникне Печенізьке водосховище: які наслідки для Харкова та природи
Семеро поранених, руйнування: ДСНС показала наслідки обстрілу Харківщини
Новини за темою:

27.04.2026
Бригада «АХІЛЛЕС» знищила рідкісну радіолокаціонну станцію біля Бєлгорода
24.04.2026
Засоби вже є на Харківщині – “Ахіллес” про боротьбу з реактивними “шахедами”
24.04.2026
Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська
06.03.2026
Дрон змусив здатися в полон чотирьох окупантів на Харківщині (відео)
27.01.2026
Звання «Герой України» присвоїли командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку


  Дата публікації матеріалу: 29 Квітня 2026 в 18:27;

