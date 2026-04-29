Як оператори БпЛА ЗСУ зірвали наступ росіян на Харківщині (відео)

Оператори СБС вразили автомобілі росіян у Харківській та Запорізькій областях, повідомили на своєму каналі у телеграмі представники 429 окремої бригади «Ахіллес».

Окупанти намагаються розвивати наступ. Для цього росіяни використовують малогабаритний транспорт – так вони підвищують мобільність підрозділів і забезпечують логістику. Натомість усі спроби перевезти особовий склад «Уралами» і «буханками» пішов нанівець – техніку росіян нейтралізували оператори 429-ї окремої бригади «Ахіллес».

Це призвело до зриву його наступальних дій на Харківщині та на Запоріжжі.