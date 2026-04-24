Переодягаються в цивільне та тонуть в Осколі: доля “завойовників” Куп’янська

Що відбувається зараз під Куп’янськом, у коментарі МГ “Об’єктив” розповів Герой України, командир бригади “Ахіллес” Юрій Федоренко.

“Що стосується ситуації на Куп’янському напрямку, вона повністю відповідає тому, що подає Генеральний штаб і, відповідно, командування Об’єднаних сил. На поточний момент противник намагається тиснути на лівобережному плацдармі. Він намагається зайти на Куп’янськ лівобережний, Куп’янськ-Вузловий. Чому це важливо для противника? Бо у випадку виходу на рубіж Куп’янськ лівобережний – Куп’янськ-Вузловий відкривається передумова та можливості для того, щоб форсувати річку Оскіл. Станом на сьогодні, попри складну логістику, постійні обстріли керованими авіабомбами, артилерією, ракетами, безпілотниками різного ґатунку, Сили оборони продовжують ефективно та активно утримувати лівобережний плацдарм. У самому місті Куп’янську – правобережному залишилося десь орієнтовно 50 окупантів. Плюс-мінус. Ми не можемо сказати напевно, чи це 30, чи 50, тому що є певна їхня частина, які перебувають в стані неактивному. Що мається на увазі? Вони взагалі перевдягаються в цивільне та не проявляють себе жодним чином як військові”, – розповів Юрій Федоренко.

Відрізнити російських окупантів у цивільному від небагатьох жителів, які ще залишаються в Куп’янську, — непросто. Для цього існує ціла методологія. Цим займаються спеціальні підрозділи Сил оборони.

“Це займає час, це завжди ризик для життя і здоров’я, тому ми наголошуємо, що якщо в населеному пункті офіційна влада оголосила необхідність евакуюватися – це потрібно робити, – зазначив Федоренко. – Бо якщо цивільні не евакуюються, тоді військові мають розбиратися дуже ретельно та детально, хто цивільний, хто уже представник російських окупаційних військ, і, наражаючи на небезпеку життя та здоров’я власне, вивозити цивільних з-під активних обстрілів противника”.

Наразі Сили оборони роблять усе можливе, щоб витіснити залишки противника з правобережної частини Куп’янська, запевнив командир “Ахіллеса”. Ворог же намагається пробиратися на північні околиці міста, зазнаючи при цьому суттєвих втрат.

“Противник намагається форсувати річку та нарощувати свої зусилля. Але вони десятками тонуть у річці Оскіл після вогневого ураження Сил оборони, зокрема дронних систем“, – сказав Юрій Федоренко.