Дрон змусив здатися в полон чотирьох окупантів на Харківщині (відео)
Дрон 429-ї бригади безпілотних систем “Ахіллес” під Вовчанськом “переконав” російських загарбників вийти зі схованки з піднятими руками.
Як саме досягли такого результату, повідомили в телеграм-каналі бригади.
“На Вовчанському напрямку було виявлено штурмову групу противника. Група заховалася в укритті. Екіпаж важких бомберів 429 бригади “Ахіллес” робить вдалий скид по укриттю. Після цього один з окупантів покидає укриття з піднятими угору руками, показуючи, що здається. Невдовзі ще троє його поплічників, усвідомлюючи своє безвихідне становище, також ухвалюють рішення здатися”, – написали захисники України.
В “Ахіллесі” зазначили: бомбер, який стурбував окупантів, мав ще снаряди для скидання.
“Але українські військовослужбовці дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, які забороняють вести вогонь по тих, хто явно виразив намір здатися. Ця норма закріплена у статті 41 Додаткового протоколу I (1977) до Женевських конвенцій”, – пояснили захисники.
Читайте також: Історія “гідна Тарантіно” сталася на Харківщині: подробиці
Після того, як дрон “Ахіллеса” переконав росіян здатися, БпЛА сусіднього підрозділу вивів їх до українських позицій. Там загарбників вже зустрічали представники Сухопутних військ ЗСУ.
Раніше троє російських окупантів, які залишилися в оточенні в Куп’янську, вийшли на українських військових за допомогою проєкту “Хочу жити”.
