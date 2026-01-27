Звання «Герой України» присвоїли командиру бригади «Ахіллес» Юрію Федоренку
Командир 429-ї бригади «Ахіллес» Юрій Федоренко отримав найвищу державну нагороду — орден «Золота Зірка» та звання «Герой України».
Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.
«Його бойовий шлях — це шлях «Ахіллеса», створеного разом із командою з нуля у перші дні повномасштабного вторгнення. Це відзнака спільної, щоденної роботи великої команди: пілотів, інженерів, аналітиків, логістів, механіків, інструкторів – кожного члена підрозділу, який робить бригаду ефективною», – йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Михайло Федоров відзначили найбільш ефективні підрозділи безпілотних систем. За підсумками 2025 року бригада увійшла до топ-10 Сил оборони, посівши шосту сходинку.
Зазначимо, 429 окрема бригада безпілотних систем «Ахіллес» – це добровольчий підрозділ, сформований у перші дні повномасштабного вторгнення. Воїни виконують завдання, зокрема, на Харківщині.
