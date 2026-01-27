Live

ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова

Україна 10:02   27.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова

Висновки про просування росіян у північній частині Нестерного на Південно-Слобожанському напрямку експерти Інституту вивчення війни (ISW) зробили, після повідомлень українських військових.

“Таким чином, ISW оновив свою оцінку російських операцій поблизу Нестерного, які раніше оцінював як місії з інфільтрації через відсутність додаткових повідомлень про російську присутність або атаки в цьому районі до рівня просування російських військ”, – пояснили аналітики.

Також ворог писав, що ЗС РФ просунулися на Великобурлуцькому напрямку на захід від Дворічанського. Однак ця інформація виявилася фейковою.

“Російські блогери стверджували, що російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного і в напрямку Хатнього, а також на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського і Кам’янки і в напрямку Колодязного, Обухівки та Нововасилівки 25 та 26 січня”, – додали експерти.

Читайте також: Де намагався прорватися ворог на Харківщині, повідомив Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області
У ДСНС розповіли, що горіло після ударів по Харкову та області
27.01.2026, 10:30
На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік
На Салтівці горіла багатоповерхівка: врятували 22 людини, загинув чоловік
27.01.2026, 07:38
Наслідки обстрілів енергетики усунули: чому немає світла (доповнено)
Наслідки обстрілів енергетики усунули: чому немає світла (доповнено)
27.01.2026, 09:40
Новини Харкова – головне 27 січня: нема світла, бої в області
Новини Харкова – головне 27 січня: нема світла, бої в області
27.01.2026, 09:47
У Харкові – перебої в роботі електротранспорту: курсуватиме додатковий автобус
У Харкові – перебої в роботі електротранспорту: курсуватиме додатковий автобус
26.01.2026, 20:49
Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов
Загинув чоловік, вісім постраждалих: про результати ударів розповів Синєгубов
27.01.2026, 08:54

Новини за темою:

26.01.2026
В ISW зафіксували просування росіян на Харківщині
22.01.2026
Росіяни просунулися на двох напрямках у регіоні? Що кажуть у ISW
21.01.2026
ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова – що відомо
20.01.2026
ISW: ворог захопив населений пункт на півночі від Харкова
17.01.2026
Паралельна реальність у Куп’янську: ISW аналізує розпач блогерів РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2026 в 10:02;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Висновки про просування росіян у північній частині Нестерного на Південно-Слобожанському напрямку експерти Інституту вивчення війни (ISW) ".