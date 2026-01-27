ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова
Висновки про просування росіян у північній частині Нестерного на Південно-Слобожанському напрямку експерти Інституту вивчення війни (ISW) зробили, після повідомлень українських військових.
“Таким чином, ISW оновив свою оцінку російських операцій поблизу Нестерного, які раніше оцінював як місії з інфільтрації через відсутність додаткових повідомлень про російську присутність або атаки в цьому районі до рівня просування російських військ”, – пояснили аналітики.
Також ворог писав, що ЗС РФ просунулися на Великобурлуцькому напрямку на захід від Дворічанського. Однак ця інформація виявилася фейковою.
“Російські блогери стверджували, що російські війська атакували на північний схід від Великого Бурлука поблизу Амбарного і в напрямку Хатнього, а також на південний схід від Великого Бурлука поблизу Дворічанського і Кам’янки і в напрямку Колодязного, Обухівки та Нововасилівки 25 та 26 січня”, – додали експерти.
