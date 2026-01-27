ISW: россияне продвинулись на севере от Харькова
Выводы о продвижении россиян в северной части Нестерного на Южно-Слобожанском направлении эксперты Института изучения войны (ISW) сделали, исходя из сообщений украинских военных.
«Таким образом, ISW обновил свою оценку российских операций вблизи Нестерного, которые раньше оценивал как миссии по инфильтрации из-за отсутствия дополнительных сообщений о российском присутствии или атаках в этом районе до уровня продвижения российских войск», – объяснили аналитики.
Также враг писал, что ВС продвинулись на Великобурлукском направлении на западе от Двуречанского. Однако эта информация оказалась фейковой.
«Российские блогеры утверждали, что российские войска атаковали к северо-востоку от Великого Бурлука вблизи Амбарного и в направлении Домашнего, а также к юго-востоку от Великого Бурлука близ Двуречанского и Каменки и в направлении Колодязного, Обуховки и Нововасильевки 25 и 26 января», – добавили эксперты.
