Где пытался прорваться враг на Харьковщине, сообщил Генштаб
Утром 27 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области было семь боев.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали позиции СОУ пять раз в районе Прилипки, Волчанска и в сторону Лимана.
На Купянском – зафиксировали два боя около Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 103 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 99 авиационных ударов, сбросив 227 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7462 дрона-камикадзе и осуществили 3838 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 74 – из реактивных систем залпового огня», – пишут в Генштабе.
Потери россиян, по информации ведомства, следующие:
