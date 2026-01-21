Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео)

429 бригада БпС «Ахіллес» успішно уразила рідкісну систему РЕБ «Борисоглебск-2» на Вовчанському напрямку.

«У результаті скоординованих дій підрозділу, вдалося нанести ураження декількома засобами та унеможливити вчасну евакуацію засобу противником», – зазначили у телеграм-каналі бригади.

Воїни підкреслили, що виведення з ладу цього комплексу полегшить роботу як піхотним, так і безпілотним підрозділам, які воюють на Вовчанському напрямку.

Захисники підкреслили, що всього за період війни зафіксовано близько 15 уражень даної системи.

Відео: 429 бригада БпС «Ахіллес»

Довідка. «Борисоглебск-2» – це російський багатоцільовий комплекс радіоелектронної боротьби. Його основна роль – підривати ефективність систем управління, зв’язку та навігації на полі бою шляхом створення перешкод.