Live

Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео)

Фронт 13:50   21.01.2026
Вікторія Яковенко
Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео) Скриншот

429 бригада БпС «Ахіллес» успішно уразила рідкісну систему РЕБ «Борисоглебск-2» на Вовчанському напрямку.

«У результаті скоординованих дій підрозділу, вдалося нанести ураження декількома засобами та унеможливити вчасну евакуацію засобу противником», – зазначили у телеграм-каналі бригади.

Воїни підкреслили, що виведення з ладу цього комплексу полегшить роботу як піхотним, так і безпілотним підрозділам, які воюють на Вовчанському напрямку.

Захисники підкреслили, що всього за період війни зафіксовано близько 15 уражень даної системи.

Відео: 429 бригада БпС «Ахіллес»

Довідка. «Борисоглебск-2» – це російський багатоцільовий комплекс радіоелектронної боротьби. Його основна роль – підривати ефективність систем управління, зв’язку та навігації на полі бою шляхом створення перешкод.

Читайте також: Скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині, розповів Генштаб

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
Дрон РФ впав в одному з районів Харкова – Терехов
21.01.2026, 13:58
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
Світла немає по 10 годин у Харкові: який найкращий зі сценаріїв прогнозує ХОВА
21.01.2026, 10:08
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
Полярне сяйво в небі бачили сьогодні вночі мешканці Харківщини (фото, відео)
21.01.2026, 12:07
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
Ілюмінація в Харкові та області: чи стане її менше, відповів Синєгубов
21.01.2026, 11:47
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
Новорічні прикраси прибирають у Центральному парку Харкова (фото)
20.01.2026, 19:11
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
Свята – все. Коли у Харкові приберуть усі новорічні декорації (фото)
21.01.2026, 12:21

Новини за темою:

17.01.2026
Сову врятували воїни “Ахіллеса” – птах заплутався в антидроновій сітці (відео)
26.11.2025
Реактивних «шахедів» буде все більше, прогнозує Ахіллес. Як з ними боротися
13.11.2025
«По Куп’янську у Сил оборони є значні здобутки» – Ахіллес
05.10.2025
Ви маєте бути готові: хто має можливість, оформте рушницю – Ахіллес
05.10.2025
Харківський підрозділ увійшов до топ-5 найкращих у Силах оборони України


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Рідкісну ворожу РЕБ уразили на Харківщині (відео)», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2026 в 13:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "429 бригада БпС «Ахіллес» успішно уразила рідкісну систему РЕБ «Борисоглебск-2» на Вовчанському напрямку.".