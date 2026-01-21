Live

Скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині, розповів Генштаб

Україна 08:10   21.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Скільки атак РФ відбили ЗСУ на Харківщині, розповів Генштаб

Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби росіяни штурмували позиції ЗСУ 14 разів. Складніше було на півночі області.

Так на Південно-Слобожанському напрямку зафіксували 11 боїв біля Вовчанська та у бік Ізбицького, Графського, Нестерного, Круглого й Чугунівки.

На Куп’янському – росіяни атакували тричі неподалік Піщаного та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 5 ракетних та 74 авіаційних ударів, застосував 39 ракет й скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, було залучено для ураження 7754 дронів-камікадзе та здійснено 3814 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 44 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян на сьогодні такі:

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
