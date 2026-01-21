ISW: росіяни просунулися на півночі від Харкова – що відомо
Згідно з геолокаційними відеозаписами, нещодавно ЗС РФ захопили частину територій у східній частині Вовчанська, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).
“Наявні відеодокази вказують на те, що російські війська також просунулися у південно-східному та східному Вовчанську, і що передовий край бойових дій російських військ у Вовчанську розташований далі на південний схід, ніж було оцінено раніше”, – наголосили аналітики.
Також росіяни стверджували, що ЗС РФ просунулися вздовж кордону у Харківській області. Зокрема, на півночі від Нестерного та на півдні від Дігтярного. Однак, зазначили експерти, ця інформація є хибною.
“ISW продовжує оцінювати, що ці дрібномасштабні транскордонні атаки в раніше неактивних районах фронту на півночі України є частиною триваючої кампанії когнітивної війни Росії, спрямованої на те, щоб спробувати переконати Захід, що лінії фронту в Україні руйнуються”, – уточнили в ISW.
Тим часом ситуація на Куп’янському, Борівському та Великобурлуцькому напрямах – стабільна, змін в Інституті вивчення війни не зафіксували.
Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
