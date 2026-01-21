ISW: россияне продвинулись на севере от Харькова – что известно

Согласно геолокационным видеозаписям, недавно ВС РФ захватили часть территорий в восточной части Волчанска, пишут в Институте изучения войны (ISW).

«Имеющиеся видеодоказательства указывают на то, что российские войска также продвинулись в юго-восточном и восточном Волчанске, и что передовой край боевых действий российских войск в Волчанске расположен дальше на юго-восток, чем было оценено ранее», – акцентировали аналитики.

Также россияне утверждали, что ВС РФ продвинулись вдоль границы в Харьковской области. В частности, на севере от Нестерного и на юге от Дегтярного. Однако, отметили эксперты, эта информация – ложная.

«ISW продолжает оценивать, что эти мелкомасштабные трансграничные атаки в ранее неактивных районах фронта на севере Украины являются частью продолжающейся кампании когнитивной войны России, направленной на то, чтобы попытаться убедить Запад, что линии фронта в Украине разрушаются», – уточнили в ISW.

Тем временем ситуация на Купянском, Боровском и Великобурлукском направлениях – стабильная, изменений в Институте изучения войны не зафиксировали.