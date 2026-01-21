Сколько атак РФ отбили ВСУ на Харьковщине, рассказал Генштаб
Утром 21 января Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток россияне штурмовали позиции ВСУ 14 раз. Сложнее было на севере области.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали 11 боев возле Волчанска и в сторону Избицкого, Графского, Нестерного, Круглого и Чугуновки.
На Купянском – россияне атаковали трижды неподалеку Песчаного и Петропавловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 110 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 5 ракетных и 74 авиационных ударов, применил 39 ракет и сбросил 184 управляемых авиабомб. Кроме того, было привлечено для поражения 7754 дронов-камикадзе и совершено 3814 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 44 – из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие:
