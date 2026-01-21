Редкую вражескую РЭБ поразили на Харьковщине (видео)
429 бригада БпС «Ахиллес» успешно поразила редкую систему РЭБ «Борисоглебск-2» на Волчанском направлении.
«В результате скоординированных действий подразделения удалось нанести поражение несколькими средствами и сделать невозможным своевременную эвакуацию средства противником», — отметили в Telegram-канале бригады.
Воины подчеркнули, что выведение из строя этого комплекса облегчит работу как пехотным, так и беспилотным подразделениям, воюющим на Волчанском направлении.
Защитники подчеркнули, что всего за период войны зафиксировано около 15-ти поражений данной системы.
Видео: 429 бригада БпС «Ахиллес»
Справка. «Борисоглебск-2» – российский многоцелевой комплекс радиоэлектронной борьбы. Его основная роль – подрывать эффективность систем управления, связи и навигации на поле боя путем создания препятствий.
