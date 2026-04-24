Гості з міст України неоднозначно сприйняли запрошення до Харкова – Політучий
Не лише іноземні, а й українські музиканти з побоюванням сприймають ідею відвідати Харків. Таким спостереженням поділився співзасновник та президент KharkivMusicFest Сергій Політучий.
24 квітня у Харкові відкрилася головна культурна подія року – KharkivMusicFest. Політучий розповів, як реагували учасники на запрошення до прифронтового міста.
“Звичайно ж, майже нікого з-за кордону в нас цього року не буде. Тому що, ви розумієте, що в людей, які ходять по мирних містах на Заході, уявлення про Харків набагато страшніше, ніж для нас з вами, хто живе тут. Як кажуть, чорний ящик – це завжди страшніше. Невідомість та уявлення про життя тут як суцільні обстріли тощо. Хоча так воно і є, по суті. Але ми вже звикли, а вони ні, — пояснив президент KharkivMusicFest. — Я вам скажу навіть більше. Навіть гості з інших міст України дуже неоднозначно сприйняли наше запрошення. Дехто приїхав, а більшість, з огляду на різні причини, не буде в нас на фестивалі. Але ми дуже вдячні тим, хто погодився приїхати”.
Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 21:41;