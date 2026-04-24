Гости из городов Украины неоднозначно приняли приглашение в Харьков -Политучий
Не только иностранные, но и украинские музыканты с опаской воспринимают идею посетить Харьков. Таким наблюдением поделился соучредитель и президент KharkivMusicFest Сергей Политучий.
24 апреля в Харькове открылось главное культурное событие года — KharkivMusicFest. Политучий рассказал, как реагировали участники на приглашения в прифронтовой город.
«Конечно, почти никого из-за границы у нас в этом году не будет. Потому что, вы понимаете, у людей, которые ходят по мирным городам на Западе, представление о Харькове гораздо страшнее, чем для нас с вами, кто живет здесь. Как говорится, черный ящик – это всегда страшнее. Неизвестность и представление о жизни здесь как сплошных обстрелах и так далее. Хотя так оно и есть, в сущности. Но мы уже привыкли, а они нет, — объяснил президент KharkivMusicFest. — Я вам скажу даже больше. Даже гости из других городов Украины очень неоднозначно приняли наше приглашение. Некоторые приехали, а большинство, в силу разных причин, не будет у нас на фестивале. Но мы очень благодарны тем, кто согласился приехать».
• Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 21:41;