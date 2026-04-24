Вандалы в Харькове повредили кресты на могилах жертв Голодомора – мэрия (фото)
Об инциденте в парке Памяти в Харькове сообщили в пресс-службе горсовета. Там заявили, что вандалы повредили кресты на могилах жертв Голодомора.
«Надругательство над местом захоронения обнаружили утром коммунальщики, которые приехали обустраивать территорию», — отметили в горсовете.
В мэрии добавили, что на место вызвали полицию, которая должна установить обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в Харькове фиксируют частые случаи воровства декоративных растений из городских клумб и зеленых зон, сообщили в пресс-службе горсовета. По данным департамента строительства и путевого хозяйства, только в апреле работники СКП «Харьковзеленстрой» зафиксировали нехватку растений в Александровском сквере, на площади Конституции, проспекте Независимости и улице Полтавский Шлях. Из городских клумб пропали 23 горные сосны, более 100 цветов виолы и около 200 тюльпанов.
Читайте также: «Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 14:15;