Вандалы в Харькове повредили кресты на могилах жертв Голодомора – мэрия (фото)

Об инциденте в парке Памяти в Харькове сообщили в пресс-службе горсовета. Там заявили, что вандалы повредили кресты на могилах жертв Голодомора.

«Надругательство над местом захоронения обнаружили утром коммунальщики, которые приехали обустраивать территорию», — отметили в горсовете.

В мэрии добавили, что на место вызвали полицию, которая должна установить обстоятельства инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, в Харькове фиксируют частые случаи воровства декоративных растений из городских клумб и зеленых зон, сообщили в пресс-службе горсовета. По данным департамента строительства и путевого хозяйства, только в апреле работники СКП «Харьковзеленстрой» зафиксировали нехватку растений в Александровском сквере, на площади Конституции, проспекте Независимости и улице Полтавский Шлях. Из городских клумб пропали 23 горные сосны, более 100 цветов виолы и около 200 тюльпанов.